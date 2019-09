«È stato un papà romantico, dal carattere deciso ma mite»

Roberto Bruni nel ricordo della figlia Chicca che racconta il volto casalingo. Su L’Eco di Bergamo in edicola giovedì 12 settembre, sei pagine dedicate alla figura dell’ex sindaco.

L’uomo pubblico Roberto Bruni era un papà romantico. La secondogenita, Federica (Chicca), nel congedarsi per un paio di minuti dalla camera ardente, ripete più volte questo aggettivo. Forse per illuminare un tratto sfuggito ai più, che tuttavia non sorprende. Una virtù racchiusa nelle solide pareti domestiche, nel privato di una personalità che ha dato molto e ricevuto altrettanto dalla propria famiglia.