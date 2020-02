Ecco il nuovo volto di piazzale Alpini Ti piace il restyling? Vota il sondaggio

Via la recinzione arancione del cantiere, il nuovo piazzale Alpini si svela in tutta la sua grandezza. Per ora l’effetto principale è proprio di trovarsi nel mezzo di un’enorme piazza, la più grande della città con i suoi 13 mila metri quadri di cui settemila di nuova pavimentazione.

La trama in chiaroscuro è composta da lastre di 25 metri quadri con un’alternanza di calcestruzzo lavato e normale. «Effetto spianata» per i critici, «spazio lineare e controllabile» gli ottimisti. Sarà possibile dare un giudizio più completo quando il contesto sarà arricchito da dettagli non trascurabili: la crescita dell’erba nelle aiuole ora spoglie, il ritorno delle foglie sugli alberi e i primi eventi nello spiazzo principale in cui finora è previsto solo il mercato del lunedì .