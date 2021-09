Emergenza rapine sui treni locali, controlli nei vagoni anche con la polizia locale

Preoccupa sempre di più il susseguirsi di atti vandalici e rapine sui treni regionali. Protagoniste, in negativo, baby gang di giovani, fra cui anche minori, che fanno dei convogli il loro terreno preferito di scorrerie. Per contenere il fenomeno la Regione ha deciso di dare il via a un modello di sicurezza integrata che, insieme agli agenti della Polfer e ai carabinieri, porterà anche gli agenti della polizia locale ad effettuare controlli sui treni. A breve partirà una sperimentazione sulla linea Milano-Lecco «ma questo modello - afferma l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato - potrà essere poi esportato anche sulle linee ferroviarie che toccano i capoluoghi di Brescia e Bergamo» sulle quali non mancano certo i problemi. L’ultimo caso di rapina su un treno risale allo scorso fine settimana sulla Milano-Rovato: tre ragazzi di 19 anni di Caravaggio sono stati rapinati da una baby gang formata da cinque giovani, a prima vista più giovani di loro, che si sono fatti consegnare un cellulare, un paio di occhiali e una catenina con la minaccia «Se non fate i bravi tiriamo fuori i coltelli».