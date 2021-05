«Entro fine giugno l’attività chirurgica riprenderà al 100%»

È stata un’onda, l’ennesima. Non violenta e inaspettata come la prima, inedita e tragica. Ma quel che gli ospedali lombardi e bergamaschi hanno affrontato da fine febbraio è stata la prosecuzione di una mareggiata che batte da oltre un anno; ora però, proprio in un momento in cui la pressione ospedaliera pare essere assunta a bussola dei colori delle regioni, s’intravede la nuova ripartenza. Forse quella decisiva. I numeri tratteggiano uno scenario profondamente mutato nell’ultimo mese. C’è un obiettivo che s’è centrato proprio ieri, a livello regionale: la saturazione delle terapie intensive è scesa al 29%, appena sotto quella soglia del 30% che accende un allarme nei monitoraggi dell’Iss; in «area medica», cioè nei reparti Covid ordinari, invece si è ancora più giù, al 24%, e qui l’allerta scatta al 40%. D’altronde, basta scorrere la curva recente: un mese fa, il 13 aprile, i ricoverati totali erano 6.514 in tutta la Lombardia e ieri, 13 maggio, sono scesi a 2.768, 57,5% in meno; praticamente identico il trend bergamasco, da 631 a 264 pazienti, 58,2% in meno. Se si guarda solo alle terapie intensive, dai 787 posti letto occupati il 13 aprile in Lombardia, ora si è a 417, con una riduzione del 47%; la Bergamasca ha fatto ancora meglio, passando da 84 a 40 posti letto occupati, 52,4% in meno. La conseguenza, decisiva, è che si può alzare il livello dell’attività ordinaria.