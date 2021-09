Ex Ismes, 55 appartamenti con piazza. E per la futura tramvia parcheggio e ciclabili

Ruspe in azione nell’area ex Ismes, dietro allo stadio. Sono iniziati i lavori di demolizione per abbattere ciò che resta dell’ex «Istituto sperimentale modelli e strutture» e fare spazio a un nuovo insediamento residenziale che sarà pronto entro il 2024. Una riqualificazione urbana su due fronti: lato viale Giulio Cesare (a pochi metri dalla ex Reggiani) e via Ponte Pietra (davanti alle trafilerie Mazzoleni, dove è in corso un restyling di una parte della storica sede). Il sito è abbandonato dagli anni Ottanta, un primo piano veniva presentato nel 2009, ma con la crisi fu un nulla di fatto. Il nuovo progetto veniva annunciato nel 2019 e dopo aver superato tutti i passaggi autorizzativi ora è pronto a decollare. «Sarà un intervento di rigenerazione urbana, non sarà un ammasso di corpi di fabbrica, puntiamo alla qualità», assicura Massimo Facchinetti, progettista e titolare dello «Studio Facchinetti&partners».