Ex Reggiani, serve un concorso di idee per il recupero dell’area industriale

Un concorso di idee per il recupero dell’area Reggiani permetterebbe di trovare la destinazione più interessante per l’ex fabbrica. Le tematiche relative al consumo di suolo e agli edifici abbandonati toccano anche Redona. In occasione dell’incontro organizzato dall’Amministrazione comunale per discutere il nuovo Piano di governo del territorio, i residenti hanno sottolineato come negli ultimi anni sono nate parecchie costruzioni e anche oggi in zona sono aperti importanti cantieri per nuovi edifici.

Consumo di territorio