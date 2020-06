Ex Taverna Colleoni, 7 offerte al vaglio La scelta slitta al prossimo mese di luglio

Procedure congelate causa Covid. Ubi Banca vaglierà le offerte in luglio gli spazi assegnati in settembre.

Si allungano i tempi per l’assegnazione a un nuovo affittuario dell’ex Taverna del Colleoni. Il bando, chiuso in marzo, prevedeva la scelta del locatario entro la metà di aprile. Scadenza che è stata «congelata» causa Covid-19. Le offerte saranno prese in esame in luglio e di seguito inizieranno le convocazioni degli offerenti da parte della proprietà dell’immobile di Piazza Vecchia.

Sarebbero sette le proposte al vaglio dell’area immobiliare di Ubi Banca. In corsa per l’assegnazione del locale ci sono tre noti imprenditori della ristorazione bergamasca, due dei quali hanno già attività ben avviate in Città Alta, oltre a operatori di fuori provincia e a uno straniero. La crisi economica legata all’emergenza sanitaria ha spinto la proprietà a concedere più tempo ai partecipanti al bando e certamente cambierà le condizioni dell’accordo. Con un fermo di due mesi e un consistente calo degli affari dovuto alla drastica riduzione delle presenze di turisti non è escluso che qualcuno torni sui suoi passi. Si tratterà di vedere fino a che punto la proprietà sarà disposta a venire incontro agli offerenti e a rivedere il contratto, a cominciare dal canone di affitto da 140 mila euro annui per sei anni di locazione rinnovabili. Tenuto conto che i locali hanno bisogno di essere ristrutturati e che la proposta riguarda la locazione dell’intero immobile, 920 metri quadri dal piano interrato al sottotetto. La proprietà conferma «l’impegno preso con la città» a mantenere alto il livello del progetto. «Ristorazione di qualità seppur con un’offerta diversificata ma in continuità con il prestigio e la storia del luogo» fanno sapere fonti interne alla banca. A conti fatti l’ex Taverna del Colleoni non troverà un affittuario prima di settembre.