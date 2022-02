Fa sparire dal conto di una donna oltre 370 mila euro: 61enne accusato di truffa

Un anno e mezzo per truffa e minacce. È la pena che ha invocato l’accusa per sette episodi contestati ad A.S., 61 anni. Utilizzando il nome del figlio, conosciuto a Bergamo, l’uomo si conquistava la fiducia delle presunte vittime per non pagare pranzi e cene nei ristoranti.