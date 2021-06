Ferie dei medici di base, mancano i sostituti: in Bergamasca ne servono 150

Stremati dall’emergenza Covid, che ha messo a dura prova la loro resistenza e la tenuta dell’intero sistema sanitario, ora per i medici di base lombardi si pone un altro problema, non di poco conto, che interessa solo nella Bergamasca una platea di 600 medici titolari di medicina generale: come e dove trovare i sostituti per staccare la spina e fare almeno 15 giorni di ferie, se i colleghi potenziali sostituti e giovani professionisti sono in gran parte arruolati nella campagna vaccinale e impegnati nelle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale)? Un vero rebus da gestire tra i medici, visto che – secondo una stima verosimile e prudenziale – solo in provincia servirebbero minimo 150-200 professionisti per le sostituzioni dei colleghi in ferie e le Ats non ricoprono alcun ruolo nel meccanismo: sono infatti gli stessi medici a doversi sobbarcare l’onere di trovare e pagare un collega libero professionista che li sostituisca per andare in ferie. «Quest’anno è davvero difficile trovare colleghi disponibili – sottolinea Paola Pedrini, medico di base bergamasco e segretario regionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) -. Molti colleghi sono entrati in specializzazione, altri stanno contribuendo proficuamente alla campagna vaccinale e altri ancora sono arruolati nelle Usca. Non si trovano sostituti. Essendo noi liberi professionisti convenzionati con il sistema sanitario, quando decidiamo di andare in ferie paghiamo la sostituzione per quei giorni. Una soluzione praticabile potrebbe essere dare più libertà ai medici corsisti che stanno facendo il corso di formazione di medicina generale, offrendo la possibilità di qualche sostituzione a chi vuole farlo».