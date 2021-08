Festa dell’Apparizione in Santa Caterina: la Messa e la processione

Alle 17.30 di mercoledì 18 agosto la celebrazione con il vescovo in diretta web sul nostro sito. La processione in serata si svolgerà secondo rigorose regole di distanziamento.

«Maria ci invita a testimoniare il Figlio Gesù nella quotidianità, nelle difficoltà della vita, nella secolarizzazione che fa smarrire la fede e la disprezza e anche in questo tempo di pandemia». Nella serata di martedì 17 agosto, vigilia della festa dell’Apparizione, il vicario generale monsignor Davide Pelucchi ha presieduto una Messa solenne nel santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina. Numerosi i fedeli presenti, così come ogni giorno del settenario. «Diamo il benvenuto a don Davide che non manca mai alla festa dell’Apparizione», ha detto il parroco monsignor Pasquale Pezzoli nei saluti.

All’omelia, il vicario generale ha ricordato, nel 1975, l’arresto, le vessazioni e le torture fisiche e psicologiche dell’arcivescovo di Saigon, allora capitale del Vietnam del Sud, il futuro cardinale Van Tuan, dopo il ritiro delle truppe Usa, che aveva ingenerato fughe e paura, «come sta accadendo in questi giorni in Afghanistan», ha detto monsignor Pelucchi. «In prigione si chiese cosa volesse Dio da lui, prete e vescovo. Trovò coraggio nel Vangelo di Giovanni custodendo Gesù Cristo come poteva, cioè spiritualmente, sacramentalmente ed eticamente. Quando la prigionia si allentò, di nascosto riuscì a celebrare la Messa e a dare un grande esempio di forza e fede ai carcerieri». Scelte proprie di ogni cristiano. «Possiamo custodire Cristo - ha proseguito - spiritualmente con preghiere, Rosario, segno della Croce. Possiamo farlo sacramentalmente con la fedeltà alla Messa domenicale e la partecipazione alla vita parrocchiale. Eticamente con la nostra testimonianza negli ambiti di vita dell’uomo». Anche la tradizionale processione dell’Apparizione è un modo forte di testimonianza alla città. «La statua dell’Addolorata non rimane chiusa in santuario, ma viene portata per le vie, nei luoghi dove l’uomo vive e anche nei luoghi della movida».