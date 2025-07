Fiammate a Calolzio: ragazza grave nell’ex mutua, giovane ferito in un negozio

Ancora un intervento dei Vigili del fuoco nella notte di sabato 19 luglio a Calolziocorte , dopo il grave episodio avvenuto sempre sabato nell’edificio dell’ex mutua. Questa volta l’allarme è scattato in via Galli, nei pressi della stazione ferroviaria, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un negozio di money transfer. Nel locale, chiuso al pubblico, erano presenti alcune persone. Un 28enne di origine sudamericana è rimasto ferito da una fiammata sprigionata da una bombola di gas collegata a un fornelletto da campeggio: ha riportato ustioni a un braccio, ma le sue condizioni non sono gravi. I presenti hanno prestato i primi soccorsi prima dell’arrivo dell’ambulanza.

L’episodio segue di poche ore l’esplosione avvenuta sabato sera nell’ex mutua in piazza Fratelli Kennedy, dove una 22enne è rimasta gravemente ustionata in seguito allo scoppio di una bottiglietta di alcol mentre un gruppo di persone stava cucinando. La giovane è stata trasferita in ospedale in codice rosso.