Fiamme Gialle in azione: 4.500 bottiglie di alcolici di contrabbando a Bergamo e Como

Si tratta, secondo quanto riferito dal Comando provinciale della Guardia di Finanza «della commercializzazione di oltre 4.500 bottiglie di alcolici e super-alcolici di contrabbando» (sulle quali risultava il mancato assolvimento dell’accisa in Italia), nonché alcuni articoli contraffatti (tra cui mascherine protettive ritraenti illecitamente marchi della Disney e della Marvel)». Sottrazione al pagamento ed all’accertamento delle accise sulle bevande alcoliche, contraffazione, ricettazione, impiego di lavoratore in «nero», tra l’altro, clandestino sul territorio dello Stato e cattivo stato di conservazione di prodotti alimentari sono le principali violazioni.

L’importazione di tali prodotti «principalmente di produzione brasiliana, argentina, cubana, messicana e colombiana, veniva posta in essere in totale evasione d’imposta. Nello specifico, le operazioni di polizia (eseguite in due punti vendita, riconducibili ad uno stesso soggetto, rispettivamente a Como e a Bergamo) hanno complessivamente consentito di sequestrare penalmente 1.540 bottiglie di alcolici e super-alcolici sottratte al pagamento delle accise in Italia e di accertare (tramite l’analisi della documentazione contabile relativa all’anno d’imposta 2021) la vendita in frode di oltre 3.000 bottiglie di alcol».