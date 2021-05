Fondazione Santina e Diocesi insieme per un Seminario in Perù - Video

Un nuovo progetto di Fondazione Santina e una collaborazione continua con la Diocesi Bergamo, all’insegna della solidarietà e del sostegno a chi è più debole e fragile. In Perù, a Puerto Maldonado, la onlus presieduta da monsignor Luigi Ginami, ha ristrutturato il Seminario minore costruendo undici stanze con bagno. «Un progetto importante, nella foresta amazzonica: il vescovo ci ha chiesto di ristrutturare il Seminario minore, rifacendo le stanzette dei ragazzi. Il numero dei seminaristi è esiguo, sono solo poco più di una decina – racconta monsignor Ginami -. Questa richiesta è stata particolarmente importante e bella per noi: in epoca Covid aiutare una diocesi per accogliere i ragazzi ha un grande significato e ha acquisito ancora più valore perché l’opera è stata finanziata dalla Caritas di Bergamo, un progetto che vede ancora insieme la nostra associazione con la Diocesi bergamasca in un territorio dove anche Papa Francesco si è recato».

Guarda il video dall’Amazzonia peruviana.