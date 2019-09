Fridays for future, i giovani in corteo Manda le tue foto e il tuo messaggio

Il corteo parte alle 9 da piazzale Marconi e si snoderà lungo viale Papa Giovanni XXIII per finire davanti al Comune di Bergamo intorno alle 12. Manda le tue foto e il tuo messaggio ambientalista.

Il d-day è arrivato. Oggi i ragazzi di Fridays for future (Fff) Bergamo, insieme alle omologhe realtà sparse nel resto del mondo, scendono in piazza con il terzo sciopero globale per il clima, portando avanti la campagna della giovane attivista Greta Thunberg. Dall’organizzazione stimano 3 mila persone.