Frode fiscale e riciclaggio tra Cremona e Brescia: arrestato un bergamasco e 23 denunce

Un imprenditore edile di Palosco a capo di un giro di fatture false per 24 milioni di euro, con un’evasione di oltre 3 milioni.

Un giro di fatture false per 24 milioni di euro, con un’evasione di oltre 3 milioni, nonché falsi crediti d’imposta per 7 milioni: questo il giro di soldi ricostruito dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona, agli ordini del comandante Cesare Marangoni, che ha portato all’arresto di un imprenditore bergamasco, di Palosco, e alla denuncia di 23 soggetti, operanti tra Brescia e Cremona, e di quattro aziende con sede a Soncino, per frode fiscale, riciclaggio ed evasione.

L’ordine di arresto, e del sequestro di beni per un importo pari a 270 mila euro, emanato dalla Procura della Repubblica di Cremona, è giunto dopo un lungo e articolato lavoro di indagine da parte dei finanzieri, che hanno accertato come il bergamasco gestisse, attraverso una rete di complici e prestanome, quattro società edili operanti nelle province di Cremona, Brescia e Milano, utilizzate per emettere ed annotare fatture relative ad operazioni inesistenti.