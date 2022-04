Gazzaniga ricorda Maria Luisa e Giampietro: «Stimati da tutti». Venerdì l’addio

Un paese in lutto per una coppia che ha perso la vita e per l’unica figlia rimasta senza genitori. Tutti si sono stretti attorno a Simona Beltrami, 26 anni, nell’appartamento all’ultimo piano di una palazzina di vicolo Makallé 1, a poca distanza da quella chiesa che la mamma Maria Luisa frequentava assiduamente. Martedì mattina è stato un continuo viavai di parenti e amici a portarle conforto. Non se la sente di parlare, troppo grande il dolore e lo choc di una così grave perdita. In paese tutti conoscevano Giampietro e Maria Luisa, lui operaio mentre lei lavorava come operatrice sanitaria nel reparto Alzheimer della Casa di riposo San Giuseppe, anche quella a poca distanza da casa. In qualche centinaio di metri era concentrato tutto il suo mondo: la famiglia, il lavoro, la chiesa.