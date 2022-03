Giocare a pallavolo, ma da seduti: disabili e non in palestra a Scanzo

Lo sport come gioco, divertimento e socializzazione per ragazzi e genitori, ma anche come momento di incontro e di condivisione di nuove esperienze. Soprattutto se i protagonisti sono ragazzi con disabilità o fragilità, per i quali non tutte le discipline sportive sono accessibili. Ma a Scanzorosciate c’è un «unicum», dalle chiare valenze inclusive: il sitting volley, o pallavolo da seduto , le cui regole sono le stesse della pallavolo, ma con una sola, e determinante, eccezione: non alzare il sedere da terra.