Giubileo dei giovani, Beschi: «La condivisione vince la solitudine»

Nuovo giorno e nuovi passi da compiere per i pellegrini bergamaschi. Il terzo giorno del Giubileo dei Giovani inizia all’insegna della speranza, tema dell’Anno Santo e filo rosso che accomuna tutti i pellegrini. Nella parrocchia del Santissimo Redentore di Val Melaina a Roma, il Vescovo Francesco Beschi ha presieduto la Messa giubilare e rivolgendosi ai giovani bergamaschi ha sottolineato come «non si spera solo per se stessi».

La speranza, dono contagioso

La speranza è un dono contagioso da condividere e da mettere in circolo: ha esordito così il Vescovo Francesco guardando ai 260 giovani che in questi giorni stanno vivendo nel pieno spirito del pellegrino. Materassino, sacco a pelo e spirito di adattamento sono ormai elementi ordinari nelle quotidianità dei giovani. E nell’ordinarietà irrompono la straordinarietà del Vangelo e le parole di monsignor Beschi che sanno risignificare ogni fatica, sorriso e momento di questo Giubileo.

Aprire il cuore alla speranza, a Gesù

«Nella Messa giubilare – spiega il Vescovo Francesco – siamo chiamati ad aprire il cuore alla speranza. E qual è la nostra speranza? È Gesù. Nella vita tante persone hanno rappresentato per me la speranza: loro, però, sono segno di una speranza più grande. Vi confesso che io non so come sarò davanti alla morte, ma finora ho avvertito che questa speranza chiamata Gesù è più forte di ogni buio, peccato e mancanza. Il Signore sposta la pietra del sepolcro vincendo la morte e fa lo stesso con i macigni che ci soffocano: sposta ogni pietra dal nostro cuore».

Il Giubileo dei giovani a Roma con il Vescovo Francesco Beschi

I giovani e la condivisione

In questi giorni di Giubileo, i giovani stanno sperimentando una dimensione importante: la condivisione. É un aspetto fatto di sudore, sostegno, riflessioni, pensieri e preghiera. «Uno degli aspetti più belli del Giubileo è la condivisione. State vivendo la stessa speranza, provando gli stessi sentimenti e siete animati dalla mia stessa ricerca di fede. Questo ci dona forza perché la condivisione vince la solitudine e ci sentire meno soli nella nostra missione.

«Perché noi siamo qui per scegliere la speranza. È una scelta difficile che va fatta e messa in pratica ogni giorno». Perché noi siamo qui per scegliere la speranza. È una scelta difficile che va fatta e messa in pratica ogni giorno. Questa decisione ci espone e costa, ma noi scegliamo di non rassegnarci alla violenza, di non darla vinta alla pandemia della solitudine, di non alimentare la globalizzazione e non lasciarsi travolgere dall’indifferenza. Noi scegliamo la speranza per aprire vie di amicizia e valorizzare i giovani, ultimi, emarginati e ogni uomo e ogni donna. Resistiamo al sentimento dell’odio ed esercitiamo il comandamento dell’amore».

Superare la paura

Dopo aver consegnato un’altra caratteristica dello stile del pellegrino, il Vescovo Francesco si è rivolto ancora una volta ai giovani per esortarli a superare ogni paura. «Non dobbiamo avere paura del Paradiso – ha aggiunto –. Parliamone e pensiamoci senza paura perché è il compimento della nostra speranza. Scegliamo la speranza, ma vi siete mai chiesti cos’è? Ve lo racconto facendomi aiutare da Dante, il sommo poeta. Nella Divina Commedia, quando incontra San Giacomo, quest’ultimo lo interroga chiedendogli “Cos’è la tua speranza?”. La risposta di Dante arriva precisa e puntuale: sperare é un attender certo. Lasciamo illuminare la nostra vita, i nostri giorni e le nostre gesta da questa certezza dalla fonte inesauribile».

Il Vescovo ha celebrato la Messa giubilare nella parrocchia del Santissimo Redentore di Val Melaina

La terza giornata di pellegrinaggio