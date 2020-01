Giustizia, solo tre rinforzi a Bergamo «Il ministero snobba la mole di lavoro»

Quello di considerare il numero dei fascicoli pendenti e non quello dei sopravvenuti per distribuire le risorse in tribunali e procure è «un messaggio culturale sbagliato». Perché, spiega al nostro giornale il presidente della Corte d’appello di Brescia Claudio Castelli, «passa il concetto che più creo pendenze e più ho la possibilità di avere rinforzi in organico». L’aritmetica giudiziaria che destinerà a Bergamo tre soli magistrati (2 in tribunale e 1 in Procura) dei 400 che il ministero ha in animo di assumere in tutta Italia, ha lasciato l’amaro in bocca a tutti gli addetti ai lavori bergamaschi, a cominciare dal presidente del tribunale Cesare de Sapia, la cui insoddisfazione ieri tracimava da queste colonne.