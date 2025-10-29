«Gli abitanti di Gaza siano soggetti attivi della ricostruzione»

«Gaza è quasi completamente distrutta. Gli ospedali sono in gran parte fuori uso. Il 90% delle case è distrutto e ci sono 2 milioni di sfollati – sperduti – che vivono sotto le tende. Più ancora che il cibo, mancano gli antibiotici, i medicinali, i pannolini, il materiale igienico. In più c’è da considerare che è il terzo anno che i ragazzi non vanno più a scuola. Ci sono tantissimi anziani soli, moltissimi mutilati di tutte le età e orfani, che per altro la religione musulmana vieta di adottare. Le infrastrutture sono completamente saltate, non ci sono le fognature. Con le fogne aperte ci sono problemi igienici giganteschi. Nella Striscia si respira l’odore di morte. Sono ancora tante le salme seppellite sotto le macerie». Il racconto, lucido e senza sconti, dell’orrore di Gaza fatto dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa è di quelli che toglie il fiato.

Il racconto davanti al consiglio regionale

Per ascoltare le parole del Patriarca di Gerusalemme dei Latini su quel che si sta vivendo nella Striscia, martedì uno schieramento bipartisan, per una volta unito, ha organizzato un Consiglio regionale straordinario ospitato per l’occasione nell’auditorium dedicato a Giorgio Gaber al Pirellone. Collegato in video, il francescano originario di Cologno al Serio, che vive da oltre 36 anni in quella parte di mondo dove ora sembra esserci solo odio e disprezzo, violenza e rancore, ha condotto i presenti in una sorta di viaggio all’inferno sulla terra.

Il Cardinale Pizzaballa in consiglio regionale «Abbiamo vissuto due anni terribili. Sì, l’orrore del 7 ottobre ha riaperto una guerra che nelle sue proporzioni di odio e di violenza nessuno si sarebbe mai aspettato. Ne abbiamo viste diverse di guerre, ma questa ha avuto un accento e una tonalità completamente diversi, anche per la sua durata. Nessuno lo avrebbe mai previsto», ammette Pizzaballa. «Ci sono voluti diversi giorni per capire che cosa fosse successo il 7 ottobre. Quando lo si è capito, era chiaro che si erano aperte ferite profonde dentro il popolo ebraico-israeliano, che infatti ha definito questa tragedia una “piccola Shoah”». Ma la reazione violentissima dell’esercito israeliano sulla popolazione civile di Gaza «è stata la riapertura di un’ altra ferita. Un trauma che richiama la Nakba», il trasferimento forzato dei palestinesi.

La disumanizzazione della guerra

La guerra non si fa solo con le armi: «Abbiamo assistito alla disumanizzazione e al rifiuto reciproco dell’altro. Tra i due popoli si è creato un solco profondo e per me che sono un pastore resta un gran dolore», confida il cardinale. «Il 7 ottobre e la guerra a Gaza sono stati indubbiamente uno spartiacque: c’è un prima e un dopo. Il tempo della ricostruzione non è ancora iniziato, ma ci stiamo avvicinando. C’è da fare una ricostruzione morale e umana che è indispensabile, ma ricostruire la fiducia non è affatto semplice in questo contesto di odio radicato e di tanta sfiducia nei confronti delle istituzioni politiche, multilaterali come l’Onu, che è stato impotente, e religiose».

Pizzaballa: «La tregua non è ancora la pace»

Il pensiero di Pizzaballa su una tregua che non è ancora una pace: «Credo ci sia l’intenzione da parte di tutti di fermare la guerra, ma c’è il rischio che si resti a metà strada. Non è chiaro da chi e come saranno prese le decisioni e il sospetto è radicato. Bisogna ricostruire la fiducia scommettendo sulle persone. Temo però che la ricostruzione di Gaza sarà un grande business. La mia grande preoccupazione è che si voglia decidere senza le persone che vivono a Gaza, ma non si può escludere chi vive lì, sarebbe una ulteriore violenza: la ricostruzione deve essere fatta da loro. Andranno aiutati, certo, ma dovranno essere soggetti attivi nella ricostruzione. E ci sono le persone che lo possono fare».

La situazione in Cisgiordania

Il Cardinale ha parlato anche della Cisgiordania: «Qui la situazione è completamente diversa. Oggi è divisa a pezzettini e dopo il 7 ottobre la frammentazione è ancora più marcata, con barriere e oltre un migliaio di check point che rendono problematici tutti gli spostamenti», ha precisato. «Una situazione insostenibile anche a causa dell’espansione delle aggressioni dei coloni, specie nei villaggi palestinesi più isolati. Pensate che devono intervenire le rappresentanze consolari per consentire alla popolazione locale di raccogliere le olive. Peraltro, con la guerra l’economia palestinese è stata azzerata. Si viveva di pellegrinaggi e di pendolarismo. Decine di migliaia di palestinesi lavoravano in Israele. Come faceva mio padre che andava a lavorare tutte le mattine nei cantieri di Milano. Ora li hanno sostituiti cingalesi, indiani e cinesi».

Riaprire una scuola a Gaza