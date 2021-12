«Grandissimo onore poter essere la portabandiera ai Giochi». Goggia: tante variabili ma darò il massimo

«Le delegazioni e le squadre hanno lavorato molto bene e il Covid ha colpito duramente le discipline invernali. Tutto questo enorme lavoro è stato eccellente e ringrazio i presidenti Roda e Gios per questo». A dichiararlo, durante il suo discorso in Quirinale in occasione della consegna della bandiera agli atleti olimpici e paralimpici che andranno a Pechino, è Giovanni Malagò, numero uno del Coni. « La portabandiera a Pechino sarà Sofia Goggia - ha aggiunto Malagò -. Lo ha meritato vincendo la discesa libera in Corea nel 2018. È sempre stato un nostro desiderio riconoscere a chi ha vinto l’oro olimpico l’onore di essere portabandiera . La cerimonia di chiusura sarà importantissima: i sindaci di Milano e Cortina riceveranno la bandiera e da quel momento l’Italia avrà l’onore e l’onere di ospitare i Giochi del 2026. Sarà Michela Moioli a riceverla».

La bergamasca Sofia Goggia ha avuto modo anche di commentare Pechino prima di entrare al Quirinale per la consegna del tricolore in vista delle Olimpiadi di Pechino 2022: «Aspettative? Non saprei, lo sci è uno sport di mille variabili, ma prometto che darò il mio meglio per provare a essere la migliore Sofia, poi vedremo. Di sicuro oggi è una giornata molto importane e significativa per me - ha ammesso la sciatrice azzurra -. Credo sia un grandissimo onore poter essere la portabandiera ai Giochi Olimpici, non capita a tutti gli atleti e io ne sono grata».