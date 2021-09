Green pass, a scuola sono 20 i dipendenti respinti o che non si sono presentati

«La norma prevede che il personale che si presenta a scuola sfornito di green pass, o comunque non in regola, venga registrato, per quel giorno, come assente ingiustificato. Se l’episodio si ripete per cinque volte, scatta la sospensione dal servizio e dalla retribuzione». Imerio Chiappa, dirigente dell’Istituto Paleocapa dove due giorni fa, alla ripresa dell’attività nelle scuole, si è verificato il caso di una docente che è stata invitata dalle forze dell’ordine a tornare a casa dopo che si era presentata a scuola accompagnata dal proprio avvocato, ricorda quello che la legge prevede e dunque come si è comportato: «Nel rispetto della privacy non posso dire di più sul perché del comportamento della docente – precisa il dirigente –. Posso solo dire che ci siamo comportati così come prevede la norma in merito all’obbligo di presentazione del green pass da parte di tutto il personale docente, e non, della scuola». Non solo però docenti riluttanti a rispettare la normativa, ma anche docenti che, pur essendo in regola, hanno avuto lo stop dalla app Verifica C19, utilizzata dalle scuole in attesa della tanto sospirata piattaforma promessa dal ministero per velocizzare i controlli. Controlli che, ricordiamo, devono essere fatti giornalmente per via delle diverse modalità con cui viene rilasciato il green pass (dopo una prima vaccinazione, dopo due vaccinazioni, dopo l’attestata guarigione dal Covid e dopo un tampone negativo) e le diverse scadenze che ne conseguono.