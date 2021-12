Green pass, da lunedì 6 dicembre controlli a campione per il trasporto pubblico

«Una riunione assolutamente proficua». E soprattutto operativa in vista dell’introduzione da lunedì dell’obbligo di Green pass sul trasporto pubblico locale: «Ci sarà un’intensificazione dei controlli a terra per autobus e treni locali» annuncia il prefetto Enrico Ricci a margine della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

«Medesima strategia verrà adottata nelle zone con maggior presenza commerciale o in quelle interessate da eventi pubblici legati al Natale, così come sull’applicazione delle ordinanze di quei sindaci, come Bergamo, relative all'obbligo di mascherina nelle vie più frequentate» spiega il prefetto. «Naturalmente nelle prossime settimane verrà verificata sul campo l’efficacia delle misure adottate e se ci sarà bisogno applicheremo le necessarie modifiche: ci sarà un monitoraggio costante da parte del Comitato».