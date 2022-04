Grumello, gli amici dell’imprenditore morto in casa: «Non è venuto per la partita: aperta la porta, era a terra»

A ricostruire gli ultimi giorni di Anselmo Campa, il 56enne originario di Castelli Calepio, frazione di Cividino dove ancora abitano la sorella con la sua famiglia e la madre, sono gli amici di Grumello con cui l’imprenditore condivideva il tempo libero. E ne aveva parecchio, ormai da mesi, perché aveva deciso di lasciare la società di famiglia. Così, trascorreva una vita tranquilla, un po’ in casa, qualche pranzo con gli amici e il bar, il «Circulì», dove giocava a carte in compagnia. Quattro di loro l’altra sera hanno deciso di andare a vedere cosa gli fosse successo, perché era strano non vederlo al bar . E, soprattutto, che nemmeno rispondesse al telefono.