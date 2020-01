Hashish e marijuana tra i 18enni Controlli a tappeto in centro a Bergamo

Controlli a tappeto nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio per Polizia locale e Guardia di Finanza di Bergamo, impegnati in un servizio anti-spaccio congiunto con l’impiego di unità cinofile in molte via del centro città e dell’area della stazione: 50 grammi tra hashish e marijuana e un bilancino sequestrati, 2 persone segnalate alla Prefettura sono stati il risultato dell’attività di ieri da parte degli agenti.

In Piazzale Marconi e in Via Bonomelli sono state controllate rispettivamente 10 e 12 persone, e, grazie all’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, sono stati rinvenuti e sequestrati 19,10 gr. di hashish e un bilancino di precisione utilizzato sicuramente per la pesatura della sostanza.