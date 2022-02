«Ho venduto casa per paura». Vicino indagato per stalking ad Almenno San Bartolomeo

Dal gup il caso di un 51enne a capo di una comunità spirituale e in cella per presunti abusi su due fratellini

È in carcere a Pesaro e a processo ad Ascoli per abusi sessuali su due fratellini (anche la loro madre è alla sbarra) tra il 2012 e il 2014. M. S., 51 anni, di Almenno San Bartolomeo, che aveva dato vita a una comunità di studio e meditazione su tematiche spirituali e di crescita interiore, nell’ultima udienza del processo marchigiano, il 21 gennaio, ha respinto tutte le accuse.

Ma i suoi guai non finiscono qui. Giovedì 10 febbraio, davanti al gup di Bergamo, è approdato il fascicolo che lo vede sotto inchiesta per stalking nei confronti di una vicina di casa. «Vivevo in un paradiso, ma per colpa sua sono stata costretta a vendere l’abitazione perché avevo paura. Avevo attacchi di panico ed ero costretta ad assumere psicofarmaci», ha raccontato ai margini dell’udienza preliminare la donna, 66 anni, parte civile con l’avvocato Pasquale Silvestro.