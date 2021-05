I cani antidroga nella zona della stazione: scoperto un giovane con hashish e marjuana

Gli agenti della Volante, con l’ausilio dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato di Milano, insieme a Kia e Lara, hanno rinvenuto e sequestrato 37 grammi di hashish e marjuana.

Durante i controlli in piazzale Marconi, a Bergamo, il fiuto di Kia ha segnalato ai poliziotti un giovane 23enne, un italiano nato in Romagna: il ragazzo ha estratto dalle tasche un piccolo involucro contenente pochi grammi di droga, dichiarando di possedere solo quello. Nonostante questo Kia ha continuato a segnalare il giovane che, invitato a mostrare il contenuto dello zaino portato in spalla, ha estratto una grossa busta con 30 grammi di marjuana e un bilancino. Il 23enne è stato deferito all’Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente con il sequestro della droga e del bilancino.