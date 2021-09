I fratelli Colasante, artisti del legno Dall’appennino alla Val Brembilla

Questa storia inizia con un ragazzino abruzzese che intaglia il legno come pochi altri. La sua è una passione di famiglia, tramandata di padre in figlio. Il ragazzino viene notato da alcuni imprenditori lombardi. Lui e la sua famiglia, tutti intagliatori del legno, fanno armi e bagagli e salgono al Nord. Il ragazzino, che aveva appena dieci anni, è il papà di Claudio Colasante, che con la moglie Flavia conduce la falegnameria artistica a Val Brembilla. La sua è una delle declinazioni di quella vera e propria dinastia di artigiani del legno che è la famiglia Colasante, sei fratelli originari di Pescasseroli (appennino abruzzese) e trapiantati in Val Brembilla negli anni Sessanta.

«Era il periodo del Dopoguerra, c’era un forte sviluppo produttivo – racconta Claudio –. Hanno subito trovato tutti lavoro come dipendenti e poi, pian piano, si sono messi in proprio».