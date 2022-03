San Paolo, il quartiere con più anziani che giovani: dati e video

La «partita generazionale» qui ha il risultato più plastico, nell’epoca dell’inverno demografico. A San Paolo ci sono più anziani che giovani : su 4.634 residenti nel quartiere, 1.629 hanno meno di quarant’ anni e 1.700 ne hanno invece più di sessanta; in altri termini, il 35,2% dei cittadini è under 40 e invece il 36,7% è over 60. La fotografia dell’anagrafe, aggiornata al 31 dicembre 2021, indica così che c’è una forbice di 1,5 punti percentuali in favore della popolazione più anziana: accade solo in due quartieri della città, l’altro è Longuelo ma lì la forbice è più stretta (gli over 60 sono «solo» mezzo punto percentuale in più degli under 40); viceversa il dato complessivo della città è ancora anagraficamente «verde», perché il 38,7% dei cittadini ha meno di quarant’anni e il 31,7% ne ha invece più di sessanta.