Il cancro ha spento gli occhi e il sorriso di Riky: a 17 anni raccontava con ironia la sua battaglia su Tik Tok

Sui social, con coraggio e un pizzico di ironia, postava i suoi filmati per rendere partecipe il giovane pubblico del suo stato di salute e delle terapie alle quali si sottoponeva, per combattere un male incurabile che purtroppo lo ha sopraffatto, dopo una battaglia combattuta per quasi quattro anni.

Riki Coman aveva solo 17 anni e si è spento venerdì 16 aprile nel pomeriggio nella sua casa di Romano, dove abitava con i genitori Tina e Vasile e il fratello più piccolo Raul, al termine di una malattia che aveva sempre affrontato senza fare drammi e con tanta forza.