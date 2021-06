Il complesso di via Statuto all’Università, ok all’acquisizione: qui sorgerà il campus giuridico

Dopo un iter lungo e complesso, la seduta odierna del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo orobico si è conclusa positivamente, con l’approvazione dell’acquisizione del complesso di via Statuto. L’ingresso in aula per gli studenti di Giurisprudenza presso quello che sarà il nuovo campus dell’Università di Bergamo è atteso nel corso del 2022, in seguito al trasferimento definitivo dei cadetti della Guardia di Finanza in largo Barozzi, previsto per la fine di quest’anno, e ad alcuni lavori di adeguamento. Nel nuovo polo di via Statuto anche impianti sportivi e nuove residenze per studenti e visiting professor.

L’immobile di via Statuto sarà infatti adibito a nuovo campus giuridico dell’Università degli studi di Bergamo. I 24 mila metri quadri dell’ex caserma – di proprietà del fondo privato Investire Sgr – dopo aver ospitato gli allievi ufficiali delle Fiamme Gialle, in attesa della fine dei lavori e del trasloco della nuova Accademia agli ex Ospedali Riuniti, saranno a disposizione dell’Ateneo orobico a partire dalla fine del 2021, e le prime attività di adeguamento degli spazi alle necessità dell’Ateneo inizieranno già nei primi mesi del 2022.