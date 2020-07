Il contatto col figlio, dono del lockdown «Quelle mani unite, un tesoro nascosto»

«Qualche volta il tempo è veloce come una gazzella, altre è lento come una tartaruga. Il tempo è una balena quando ho paura e voglio essere stretto in un abbraccio». Non è facile trovare «La forma del tempo» e dargli il giusto valore, come raccontano Chiara Lorenzoni e Francesca Vignaga in un albo illustrato pubblicato da Lapis. Laura Nespoli, psicologa e maestra che vive in città, ama raccontare fiabe ai suoi alunni della scuola primaria. In questo caso, però, la lettura è diventata una guida preziosa per lei e le altre mamme dell’associazione «Costruire integrazione» - che riunisce genitori di ragazzi con diverse fragilità - per trasformare il lockdown, un momento «sospeso», pieno di paura, solitudine e di tanta fatica in un periodo d’oro: «Il più bello della mia vita» confessa, e nel dirlo si commuove.