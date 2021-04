Il coraggio di Federica: 21 anni e venti interventi

Secondo Emily Dickinson «la gioia è come il volo»: le sue ali sono fragili, come quelle di una farfalla, ma hanno permesso comunque a Giovanna Malinverni e a sua figlia Federica di affrontare e superare insieme mille battaglie conservando sempre il sorriso.

«Federica è una guerriera» dice Giovanna: a 21 anni ha già dovuto affrontare venti interventi chirurgici a causa di una rara malattia genetica, un mosaicismo del cromosoma 13. «Nonostante questo - continua la mamma - è una ragazza solare, piena di energia, che ama la vita». A volte, durante i frequenti ricoveri in ospedale, qualcuno chiede loro come facciano, quale sia il segreto, e guardandole risulta subito evidente come l’ingrediente più importante sia sicuramente l’amore, affiancato da un incrollabile coraggio, per affrontare i piccoli e grandi ostacoli quotidiani con pazienza, senza mai arrendersi.