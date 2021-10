Il Covid rallenta la lotta all’evasione, ma Bergamo resta quarta in Italia

Nel 2021 il Comune incasserà dalle segnalazioni qualificate 188mila euro: erano 505mila nel 2017. Dal 2008 a oggi recuperati oltre 5 milioni di euro: primi per risorse pro capite. Bene anche Lovere e Scanzo.

Il Covid rallenta anche la lotta all’evasione, ma Bergamo nella caccia ai furbetti del fisco continua a fare scuola. Nel 2020 le somme recuperate si sono praticamente dimezzate rispetto agli anni d’oro (passate dai 505mila euro del 2017 ai 188mila euro dell’anno scorso) - complici anche le difficoltà d’azione legate alla pandemia -, eppure Palafrizzoni resta il quarto Comune d’Italia per «tesoretto» incassato da questa attività dal 2008 a oggi (oltre 5 milioni di euro) e primo per quota pro capite ridistribuita (circa 33 euro per ogni cittadino).

A volte può bastare una targa straniera a far scattare il sospetto. E poi le indagini fanno centro. La lotta all’evasione fiscale è un lavoro di squadra: magari dal fermo di una automobile da parte della polizia locale parte l’input all’ufficio Tributi del Comune e, infine, la segnalazione qualificata all’Agenzia dell’Entrate e alla Guardia di finanza che porta a termine le indagini. Un circolo virtuoso che colloca Bergamo tra i Comuni più efficaci nell’emersione.