Torre Boldone, il dramma di due gemellini

Il bimbo muore, la sorellina ricoverata

I due fratellini, di soli cinque mesi, portati in ospedale con due ambulanze: il piccolo non ce l’ha fatta, solo febbre per la bimba. Aperto un fascicolo in Procura, accertamenti dei Nas. Lunedì 9 dicembre l’autospia.