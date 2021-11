Il mercato del lunedì trasloca sul Sentierone. E si pattinerà in piazzale Alpini

«A gennaio valuteremo i risultati e se saranno positivi porteremo la modifica definitiva del Piano delle aree mercatali in Consiglio comunale», anticipa il sindaco Giorgio Gori. «Assolutamente convinto» - si dice - della scelta. Adottata in particolare per due motivi: «La coabitazione complicata tra iniziative di animazione e banchi in piazzale Alpini, che da qui al 2023 deve avere la massima agibilità per essere un’area vivace e sicura. E la parziale pedonalizzazione del centro piacentiniano, con il Sentierone “liberato” dal cantiere che è adatto per essere usato». I 36 banchi (di diverse tipologie merceologiche) il lunedì mattina saranno disposti in doppia fila, dandosi le spalle tra loro, sul lato destro e sinistro della «promenade», lasciando libero il varco tra teatro Donizetti e piazza Dante . Il trasloco rientra in una logica di riorganizzazione degli spazi del centro, che tenga conto dei diversi progetti di riqualificazione in campo. In piazzale Alpini, infatti, inizierà l’allestimento «natalizio», con la pista per il pattinaggio su ghiaccio e le classiche casette di Natale, proposte che completeranno quelle musicali già partite quest’estate in un’ottica di rivitalizzazione «quattro stagioni». Le bancarelle di piazza Dante (visti i lavori in corso) si trasferiranno invece verso piazza Matteotti.

«Perplessità superate»