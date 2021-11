Il Natale parte in anticipo: gran pienone in centro. E tornano anche le code

La ruota panoramica e la fila per consegnare le letterine a Santa Lucia. E poi le bancarelle e la pista da ghiaccio in piazzale Alpini. Domenica prossima l’accensione dell’albero.

Una vera e propria folla si è riversata domenica 21 novembre in centro città. La giornata di sole e l’apertura delle prime attrazioni natalizie ha incuriosito i bergamaschi, che sono arrivati in massa da tutta la provincia. A tre settimane dalla tradizionale ricorrenza di Santa Lucia è tornata anche la lunga fila di bambini con tanto di letterine colorate in mano, da portare con occhi sognanti nella chiesetta di via XX settembre . A metà pomeriggio la coda di famiglie si snodava quasi fino alla ruota panoramica installata davanti a Palazzo Frizzoni, altra novità capace di attirare l’attenzione di centinaia di passanti, che hanno avuto l’opportunità di guardare la città da una prospettiva decisamente inconsueta, mentre le cabine raggiungevano i 40 metri di altezza.