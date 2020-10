«Il nostro paese nel dolore per Manuel» Oggi pomeriggio i funerali a Trescore

«Come amministrazione comunale ci stringiamo ai genitori, alle sorelle e ai familiari di Manuel Cremaschi per il grave lutto che li ha colpiti con la scomparsa del nostro concittadino di soli 19 anni. È un grave lutto per tutta la nostra comunità di Trescore Balneario». Sono le parole con le quali il sindaco Danny Benedetti esprime la vicinanza sua, del Comune e dell’intera cittadinanza ai familiari per la drammatica scomparsa del diciannovenne morto sul colpo, sabato notte, nello schianto della sua Renaul Clio lungo via Nazionale a Entratico, la statale 42, mentre si stava dirigendo verso casa per riportare l’auto e salire su quella degli amici e proseguire la serata.

Martedì 13 ottobre alle 15, nella chiesa parrocchiale, saranno celebrati i funerali del giovane, che tra meno di un mese, il prossimo 9 novembre, avrebbe compiuto vent’anni. Anche lunedì per tutta la giornata c’è stato un silenzioso e composto viavai alla camera ardente allestita alla casa del commiato delle onoranze funebri Salvatore Monieri di Trescore: in tanti, parenti e amici, hanno voluto portare una parola di conforto ai genitori Marco e Paola e alle sorelle Nicole e Francesca.