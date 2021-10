Il presidente Mattarella torna a Bergamo per ribadire il valore delle Fiamme Gialle

Una visita lampo, tra le 11 e le 12, riservata. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 27 ottobre torna a Bergamo, per l’inaugurazione della nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza . Il Quirinale sta affinando il programma, ma al momento, quella agli ex Ospedali Riuniti è l’unica tappa prevista in città. La visita del presidente Mattarella sarà dedicata esclusivamente alla cerimonia (probabilmente trasmessa in streaming) con i vertici delle Fiamme Gialle e gli ospiti del Comando generale dell’Arma, a testimoniare il rilievo nazionale del nuovo polo accademico, sul quale graviteranno 700 persone, di cui 420 allievi, i futuri ufficiali della Finanza.

Il cantiere di largo Barozzi, costato a Cassa depositi e prestiti circa 150 milioni di euro, è stato tra i più grandi del Nord Italia. Ora l’Accademia sta ultimando il trasloco, raggiungendo il comando provinciale delle Fiamme Gialle che già dal giugno 2018 si è insediato in uno degli ex reparti dei Riuniti. Il 27 ottobre sarà un passaggio importante anche per riprendere il messaggio che il presidente Mattarella, il 21 giugno scorso, ha inviato al comandante generale della Guardia di finanza, generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, per il 247° anniversario di fondazione della Guardia di finanza.