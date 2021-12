Il produttore bergamasco Frigeni: «Così ho portato Nick a vincere X Factor Romania»

Sui social l’ha raccontata come «una storia di Natale»: un ragazzo di Arco di Trento che sbaraglia X-Factor Romania, cantando in finale una cover dei Queen. Il ragazzo è Nick Casciaro, l’autore del racconto è Fabrizio Frigeni, produttore bergamasco, manager, chitarrista di vaglia, nonché fondatore e direttore dell’Italian Music Academy. È lui che si è messo alle spalle del vincitore, accompagnandolo a Bucarest, orientandone le scelte, dando consigli alla coach che aveva preso in squadra Nick. Manager e coproduttore del cantante insieme a Filadelfo Castro, Frigeni si porta a casa un bel risultato. È un manager e produttore col fattore X. Casciaro in passato era stato escluso da Amici, aveva tentato altre strade, poi è entrato in contatto con la Ima dove si è attrezzato per affrontare l’avventura in Romania. Il metodo di mettere in relazione teaching e coaching ha funzionato, ferme restando le qualità vocali del ragazzo. «In questa occasione sono stato il manager di Nick - spiega Frigeni -. Mi è stato presentato da un produttore comasco. L’ho coprodotto, ma nell’economia del percorso di X-Factor Romania l’ho seguito in termini manageriali. È stata una grande sfida. L’abbiamo accolto alla Ima. Nick era stato per un bel po’ fermo dopo l’esclusione da un altro talent. Andava ricollocato. Come cantante ha talento da vendere. Siccome avevo iscritto altri ragazzi dell’Academy a un talent in Romania, ho subito preso in considerazione anche l’ipotesi di iscrivere Casciaro. Era adattissimo perché X-Factor Romania segue un taglio internazionale e sceglie di mettere in luce le qualità tecnico vocali, quelle che nei talent italiani non stanno facendo la differenza. Qui da noi siamo nell’era del rap e della trap. Nick Casciaro mi è sembrato il cantante giusto perché ha un timbro con un graffiato molto bluesy. In un impianto più tradizionale poteva funzionare meglio. E poi in Romania non era necessario far la gara ad esser i più giovani, perché nel contesto del programma preferiscono un artista con una qual maturità».

Nick Casciaro