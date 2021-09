Il Tribunale di Bergamo ridona speranza a un pensionato stralciando il 92,5% dei suoi debiti

Un debito di 700 mila euro: è quello che si è trovato a dover saldare un ex imprenditore del settore immobiliare, un 64enne della provincia di Bergamo, in seguito al fallimento della sua impresa. L’uomo non ha ceduto però alle lusinghe di truffatori e usurai ed è riuscito a voltare pagina ottenendo dal Tribunale del suo comune lo stralcio del 92,5% dei debiti accumulati.

Fin dall’inizio dell’attività d’impresa l’uomo ha dovuto prestare garanzie personali alle banche per l’ottenimento dei fidi, finalizzati all’operatività dell’impresa. Le cose, però, non sono andate come aveva sperato, e la sua attività non è riuscita a superare la terribile crisi economica del 2008. Con la dichiarazione di fallimento, dunque, il ricorrente si è trovato esposto alle azioni di escussione delle fideiussioni promosse dagli Istituti bancari a cui sono seguite le vendite all’asta delle sue proprietà immobiliari . Il ricavato, però, non è stato sufficiente a coprire l’esposizione debitoria garantita. Il 64enne si è così trovato in una situazione di sovra indebitamento, proprio a causa del parziale soddisfacimento dei creditori titolari delle fideiussioni, con un residuo di debiti per circa 700.000 euro.