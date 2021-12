Il virus corre, oltre 3mila casi e 25 morti.I ricoveri tengono bianca la Lombardia

Mercoledì gli indicatori epidemiologici più alti dall’inizio della quarta ondata, anche in provincia con 245 contagi. Sono 1.202 i ricoverati, ma il rallentamento della pressione ospedaliera non farà scivolare la regione in zona gialla.