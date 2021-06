In 3 ore e 50 da Bergamo a Roma con il Frecciarossa dei record

Frecciarossa di nome e di fatto: 3 ore e 49 minuti da Bergamo a Roma Termini compresi i 10 minuti di sosta in quel di Milano Centrale. Era nell’aria, dopo le prime anticipazioni Trenitalia ha chiuso il quadro dell’orario estivo che scatta domenica e ripristinato le tre corse dirette al giorno tra Bergamo e la capitale. Ma la vera novità è che il Frecciarossa via Milano che l’anno scorso completava la rotta in 4 ore questa volta scende sotto il muro delle 3 e 50: una proposta decisamente competitiva. Si parte da Bergamo alle 5,45, alle 6,25 si arriva a Milano Centrale (40 minuti secchi, il sogno di ogni pendolare) da dove si riparte 10 minuti dopo per arrivare a Termini alle 9,34. In mezzo zero fermate, eliminata pure quella di Bologna in vigore l’anno scorso: il che ha permesso di recuperare ulteriori minuti nella tratta.