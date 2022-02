In arrivo altri nuovi treni, i vandali costano 8 milioni

In servizio sulle linee per Lecco, Brescia, Treviglio e Cremona. Passeggeri in aumento, ma nel 2022 previsti 90 milioni di ricavi in meno.

«Dobbiamo ricreare una domanda, non solo recuperare un’utenza». La sintesi di giornata del viaggio di Trenord al termine della pandemia la tira l’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Terzi. «La pandemia ha profondamente cambiato le nostre abitudini, il modo di vivere, spostarsi e lavorare». E il riferimento è anche a quello smart working che sta mettendo in crisi, anche il segmento business nel trasporto aereo.

Quello su ferro è in recupero: «Il servizio sta tornando alla normalità, è in via di superamento l’emergenza dovuta alle assenze per malattia e quarantene del personale Trenord» prosegue l’assessore davanti alla V Commissione. «Attualmente l’utenza giornaliera si attesta sui 450mila passeggeri, a fronte di numeri pre Covid che oscillavano tra gli 820 e gli 850mila. L’obiettivo è arrivare a 600mila entro fine anno». E da lunedì verranno ripristinate le corse temporaneamente soppresse per carenza di personale.