In auto la droga, inseguimento in Brebemi: arrestato mentre l’automobilista fugge nei campi

Sono 717 le infrazioni rilevate dalla Polizia stradale nel corso nell’ultima settimana. In particolare 23 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 54 per uso del telefono cellulare durante la guida e 18 automobilisti sono risultati positivi all’alcol test . La polizia stradale ha ritirato 33 patenti e decurtato un totale di 1.572 punti. Ventisei invece gli incidenti rilevati.

Una pattuglia del distaccamento di Chiari ha provveduto al sequestro di sostanze stupefacenti e all’arresto di una persona. L’episodio risale al 26 ottobre: all’altezza del casello Brebemi di Romano, la pattuglia della stradale ha intimato l’alt a due persone che viaggiavano su una Ford Fiesta, ma alla vista dell’auto di servizio la Ford ha accelerato tentando di dileguarsi proseguendo verso Milano.