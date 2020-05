In elicottero con Simone Moro «Riscoprire Bergamo e innamorarsene»

L’alpinista-elicotterista è impegnato nel progetto di VisitBergamo per rilanciare l’immagine del territorio orobico nel mondo. Gli scatti sono di Matteo Zanga. Per ripartire anche riscoprendo la bellezza del territorio.

Il mondo è abituato a vederlo dall’alto, che sia la cima di una montagna o il cielo che solca con il suo elicottero. Simone Moro, l’alpinista che dalle Orobie è arrivato alle vette del globo, ieri mattina ha posato il suo sguardo sulla città, per contribuire al suo rilancio . Insieme al fotografo Matteo Zanga, appunto in volo verticale, ha solcato Bergamo per una sessione di scatti aerei nell’ambito di un progetto che VisitBergamo sta mettendo a punto per promuovere l’immagine della Città dei Mille nel mondo dopo la catastrofe del Covid.