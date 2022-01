In fuga, scaglia la bici contro l’auto dei carabinieri: arrestato a Montello

Non riuscendo a liberarsi dei carabinieri che lo inseguivano, si è fermato e ha scagliato la sua bicicletta contro l’auto della pattuglia. Un momento curioso di una rocambolesca fuga, che però si è conclusa con un arresto e un transito nell’aula del tribunale di un trentenne di nazionalità irachena. Tutto è iniziato martedì sera a Montello, quando i carabinieri del comando Compagnia di Bergamo, e in particolare del comando stazione carabinieri di Calcinate, durante un servizio finalizzato alla repressione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato il trentenne.

Persona già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora, ma da diverso tempo nella bergamasca. Il trentenne è stato visto nel parcheggio della stazione ferroviaria Montello-Gorlago: si è avvicinato in bicicletta, a un’auto e ha ceduto qualcosa al conducente. Ma non appena ha scorto i militari, il soggetto si è allontanato in bicicletta. Nel tentativo disperato di bloccarli ha lanciato la bicicletta contro l’auto dei carabinieri danneggiandola, per poi proseguire la fuga a piedi. Dopo aver scavalcato le recinzioni di alcune villette, è arrivato in un giardino e si è impossessato di un asse di legno per minacciare i militari, cercando anche di disfarsi di circa 75 grammi di hashish che aveva con sè. Ma, disarmato, è stato bloccato e ammanettato. Arrestato, mercoledì è stato condotto in direttissima davanti al giudice del tribunale di Bergamo accusato di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostante stupefacenti. Il trentenne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.