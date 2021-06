Incentivi auto, altri 30 milioni dalla Regione: il bando al via dal 17 giugno. Ecco come presentare le domande

Da giovedì 17 giugno, sul tema degli «incentivi auto», sarà online il nuovo bando da 30 milioni per la sostituzione dei veicoli inquinanti. Lo comunicano martedì 15 giugno il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo. Dopo il successo del bando di febbraio da 18 milioni (16,2 per le auto e 1,8 per le moto) la Giunta regionale ha dunque approvato un nuovo provvedimento che modifica e integra la misura precedente.

«Abbiamo deciso di anticipare i 18 milioni di euro destinate al 2022 – dice l’assessore all’Ambiente – e di integrarli con altri 12 milioni, per un totale di 30 milioni di euro, così da incentivare da subito l’acquisto di veicoli a bassissime o zero emissioni. In modo da aiutare a svecchiare e rinnovare il parco auto circolante. Il successo dello scorso bando è stato davvero impressionante : tutte le risorse sono state esaurite in 25 ore per un totale di 3.209 cittadini beneficiati. Una manifestazione della sensibilità dei lombardi sul tema che lancia un segnale chiaro a tutte le Istituzioni. Per questo motivo abbiamo anticipato le risorse, per rispondere a una esigenza sentita».