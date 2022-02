Inchiesta «I quartieri al centro». Malpensata, il 30,8% degli abitanti è straniero

È la percentuale più alta tra i 25 rioni di Bergamo. Anche qui non si sfugge all’invecchiamento: gli over 60 sono passati dal 22,6% nel 1987 al 30,3%.

È il quartiere più «cosmopolita». Qui, alla Malpensata, quasi un residente su tre è straniero: alla fine del 2020, su 4.571 residenti se ne contavano 1.408 con cittadinanza non italiana. Corrispondono al 30,8% degli abitanti del quartiere, il dato più alto tra tutti e 25 i rioni di Bergamo e quasi il doppio rispetto alla media cittadina che si ferma al 16,6%. Un cuore multiculturale – con ricchezze e problematiche a intrecciarsi – incastonato tra centro e periferia, e con dati parecchio diversi dai quartieri confinanti: se Carnovali è al 25,8%, Campagnola è invece al 16,3%, Boccaleone al 17,5%, Sant’Alessandro al 20,8% (in questo spicchio ricade per esempio via Quarenghi), viale Papa Giovanni al 16,3%.