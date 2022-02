Inchiesta «I quartieri al centro». Monterosso, il quartiere che «invecchia» di più

È la zona della città in cui la percentuale di over 60 è maggiore: il 36,4%. Nel 1987 il 51,1% dei residenti era under 40. Ma le famiglie restano numerose.

La vetta è qui, a Monterosso. Perché se nessun territorio – o quasi – sfugge all’invecchiamento, è questo il quartiere dove il fenomeno è più evidente: a Monterosso il 36,4% dei residenti ha oltre sessant’anni d’età, il dato più alto tra tutti i rioni della città, e con una quota superiore di oltre cinque punti percentuali alla media cittadina (che è del 31,2%). In valori assoluti, su 4.166 residenti a Monterosso, in 1.518 sono over 60: 1.099 di questi (il 26,4% dei residenti del quartiere) sono nella fascia 60-79 anni, altri 410 (il 10,1%: è uno dei quattro quartieri in «doppia cifra») sono over 80. Ne consegue, tra l’altro, che la forbice tra giovani e anziani è praticamente nulla: mentre gli over 60 sono appunto il 36,4%, gli under 40 «pesano» invece per il 36,8%; un sostanziale pareggio, mentre se si guarda alla media cittadina i giovani sono il 38,8% e gli anziani il 31,2% (c’è cioè una forbice di 7,6 punti percentuale in favore dei giovani).

Nello specifico, oggi a Monterosso gli under 18 rappresentano il 15,1% dei residenti e i 18-39enni il 21,8%. La fascia di mezzo, quella dei 40-59enni che valgono il 26,7% dei residenti di Monterosso, è la più sottile rispetto agli altri spicchi della città: nei quartieri di Bergamo, infatti, in media i 40-59enni rappresentano il 30% dei residenti.